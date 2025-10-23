Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство КНР в США назвало единственный способ урегулирования украинского конфликта

Официальный представитель дипломатической миссии Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй в беседе с РИА Новости заявил, что Пекин рассматривает диалог и переговоры в качестве единственно верного пути урегулирования украинского конфликта.

Официальный представитель дипломатической миссии Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй в беседе с РИА Новости заявил, что Пекин рассматривает диалог и переговоры в качестве единственно верного пути урегулирования украинского конфликта.

По словам дипломата, Китайская Народная Республика не поддерживает односторонние санкционные меры, которые, по его мнению, не имеют оснований в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН.

Лю Пэнъюй подчеркнул, что методы принуждения и давления не способны привести к разрешению кризиса, тогда как переговорный процесс представляет собой единственный реальный выход из сложившейся ситуации.

Ранее Минобороны РФ ответило на обвинения Литвы.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше