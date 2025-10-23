Официальный представитель дипломатической миссии Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй в беседе с РИА Новости заявил, что Пекин рассматривает диалог и переговоры в качестве единственно верного пути урегулирования украинского конфликта.
По словам дипломата, Китайская Народная Республика не поддерживает односторонние санкционные меры, которые, по его мнению, не имеют оснований в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН.
Лю Пэнъюй подчеркнул, что методы принуждения и давления не способны привести к разрешению кризиса, тогда как переговорный процесс представляет собой единственный реальный выход из сложившейся ситуации.
