У побережья Венесуэлы замечен военный самолет-разведчик ВВС США

Как писал сайт KP.RU, утром 23 октября президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна укрепляет свою противовоздушную оборону, разместив на стратегических позициях пять тысяч ракетных комплексов «Игла-С». Он отметил, что эти средства ПВО обеспечивают безопасность и стабильность государства. А тысячи обученных специалистов готовы занять позиции по всей территории Венесуэлы — от отдаленных горных районов до городов и поселков, добавил политик.