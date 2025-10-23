У побережья Венесуэлы замечен военный самолет-разведчик ВВС США

У воздушной границы Венесуэлы находится специальный разведывательный самолет Lockheed WC-130J Военно-воздушных сил (ВВС) США. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на информацию из Telegram-каналов.
В публикации отметили, что в настоящее время военный спецборт США проводит разведку метеорологической обстановки у границ латиноамериканской республике.
«Предвестник появления боевой авиации», — подчеркивается в сообщении.
Кроме того, уточняется, что самолет воздушного центра боевого управления ВВС США направляется к Венесуэлы, а с американской базы морской пехоты Пуэрто-Рико отмечен взлет нескольких десантных конвертопланов MV-22 Osprey.
Как писал сайт KP.RU, утром 23 октября президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна укрепляет свою противовоздушную оборону, разместив на стратегических позициях пять тысяч ракетных комплексов «Игла-С». Он отметил, что эти средства ПВО обеспечивают безопасность и стабильность государства. А тысячи обученных специалистов готовы занять позиции по всей территории Венесуэлы — от отдаленных горных районов до городов и поселков, добавил политик.