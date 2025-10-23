Бельгия не одобрила экспроприацию замороженных российских активов

Де Вевер также заявил, что если ЕС использует российские активы, надо готовиться к ответным мерам в отношении западных активов в РФ и в дружественных ей странах. Он призвал к максимальной осмотрительности, чтобы избежать негативных последствий. Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что ЕК намерена конфисковать замороженные в западных странах российские государственные активы до конца этого года. Он отметил, что это необходимо для укрепления обороноспособности Украины. Однако в Италии прозвучало иное мнение — там призвали уважать международное право в данном вопросе.