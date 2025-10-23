Трамп раскрыл ожидания от встречи с Си Цзиньпином

«Думаю, все закончится очень хорошо, и все будут очень счастливы», — заявил американский лидер.
Ранее стало известно, что американский президент и глава Китая проведут встречу в Южной Корее. Саммит состоится 30 октября, сообщила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.
До этого журналисты агентства Bloomberg выяснили, что Трамп намерен обсудить с Си Цзиньпином варианты завершения конфликта на Украине. Также, по данным издания, главы стран поговорят о закупках Китаем российской нефти.