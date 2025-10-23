В Белом доме рассказали о весьма неожиданном «главном приоритете» Трампа

Пресс-секретарь американского руководства Каролин Левитт сказала, что «в данный момент и время» для президента США Дональда Трампа «главным приоритетом» является строительство бального зала в Белом доме.
Левитт сказала, что Трамп всегда думает, что можно было бы улучшить в Белом доме.
Для строительства зала в Восточном крыле Белого дома снесут стену, он сможет принимать до 999 гостей.
Читайте материал «Трамп: встреча с Путиным должна стать “хорошим использованием времени”».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше