Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белом доме рассказали о весьма неожиданном «главном приоритете» Трампа

Пресс-секретарь американского руководства Каролин Левитт сказала, что «в данный момент и время» для президента США Дональда Трампа «главным приоритетом» является строительство бального зала в Белом доме.

Пресс-секретарь американского руководства Каролин Левитт сказала, что «в данный момент и время» для президента США Дональда Трампа «главным приоритетом» является строительство бального зала в Белом доме.

Левитт сказала, что Трамп всегда думает, что можно было бы улучшить в Белом доме.

Для строительства зала в Восточном крыле Белого дома снесут стену, он сможет принимать до 999 гостей.

Читайте материал «Трамп: встреча с Путиным должна стать “хорошим использованием времени”».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше