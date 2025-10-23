В США вновь разрешили разработку нефтегазовых месторождений на Аляске

В январе Трамп заявил, что его администрация вновь разрешить добычу нефти и газа в заповедных землях штата Аляска. Как заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, запасы этих месторождений смогут удовлетворить спрос всей Азии. Администрация Байдена в 2024 году ограничила предоставление в аренду под разработку нефтяных и газовых месторождений участков на территории Аляски, в том числе нефтеразведку и бурение в Национальном Арктическом заповеднике.