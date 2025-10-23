Ричмонд
В США вновь разрешили разработку нефтегазовых месторождений на Аляске

На побережье Аляски находятся «наиболее перспективные неразработанные месторождения энергоносителей» в Соединенных Штатах, говорится в заявлении Министерства внутренних дел.

Источник: РИА "Новости"

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа сняла запрет на разработку новых нефтегазовых месторождений на побережье штата Аляска. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Министерства внутренних дел США.

Из него следует, что на побережье Аляски находятся «наиболее перспективные неразработанные месторождения энергоносителей в США», которые послужили бы «укреплению энергетической безопасности» страны. «Министерство [внутренних дел] издало серию решений, направленных на повторное открытие 1,56 млн акров (более 6,3 тыс. кв. км — прим. ТАСС) прибрежной равнины для разработки нефтяных и газовых [месторождений], отменяя таким образом принятый в 2024 году прежней администрацией [Джо Байдена] план по ограничению разработки до минимальных значений», — говорится в заявлении.

В январе Трамп заявил, что его администрация вновь разрешить добычу нефти и газа в заповедных землях штата Аляска. Как заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, запасы этих месторождений смогут удовлетворить спрос всей Азии. Администрация Байдена в 2024 году ограничила предоставление в аренду под разработку нефтяных и газовых месторождений участков на территории Аляски, в том числе нефтеразведку и бурение в Национальном Арктическом заповеднике.

