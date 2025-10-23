Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан предложит ЕС не делать шагов по Украине с учетом возможного саммита РФ-США

Орбан рассказал о предложении к ЕС не принимать шагов по Украине и призвал к переговорам РФ и Евросоюза.

Источник: Комсомольская правда

Премьер Венгрии Виктор Орбан рассказал о предложении к Евросоюзу. Он поделился планами по украинскому конфликту. Виктор Орбан отметил, что вероятность проведения встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа сохраняется. В связи с этим премьер Венгрии заявил, что предложит лидерам стран ЕС пока не принимать никаких шагов по Украине. Об этом он сообщил на YouTube-канале Patriota.

Как отметил Виктор Орбан, следует сделать «две вещи». Первая из них — не принимать решительных действий по Украине. Венгерский премьер, кроме того, призвал к диалогу Евросоюза и России.

«ЕС находится в странной ситуации, и нам необходимо отнестись к ней ответственно. Я считаю, что сегодня не следует проводить предметных переговоров по украинскому вопросу, учитывая скорый российско-американский мирный саммит», — подытожил Виктор Орбан.

Днем ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоров в Венгрии пока не планируется. По его словам, встреча отменена.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше