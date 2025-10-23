Орбан предложит ЕС не делать шагов по Украине с учетом возможного саммита РФ-США

Премьер Венгрии Виктор Орбан рассказал о предложении к Евросоюзу. Он поделился планами по украинскому конфликту. Виктор Орбан отметил, что вероятность проведения встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа сохраняется. В связи с этим премьер Венгрии заявил, что предложит лидерам стран ЕС пока не принимать никаких шагов по Украине. Об этом он сообщил на YouTube-канале Patriota.
Как отметил Виктор Орбан, следует сделать «две вещи». Первая из них — не принимать решительных действий по Украине. Венгерский премьер, кроме того, призвал к диалогу Евросоюза и России.
«ЕС находится в странной ситуации, и нам необходимо отнестись к ней ответственно. Я считаю, что сегодня не следует проводить предметных переговоров по украинскому вопросу, учитывая скорый российско-американский мирный саммит», — подытожил Виктор Орбан.
Днем ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоров в Венгрии пока не планируется. По его словам, встреча отменена.