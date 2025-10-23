Трамп раскрыл свои ожидания от встречи с Си Цзиньпином

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил уверенность в успешном исходе предстоящей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, запланированной на 30 октября.
Комментируя будущие переговоры в Белом доме, американский лидер заявил, что ожидает позитивных результатов от диалога, которые удовлетворят все участвующие стороны.
Официальное подтверждение о проведении саммита в Южной Корее поступило от администрации Белого дома.
Ранее сообщалось, что посольство КНР в США назвало единственный способ урегулирования украинского конфликта.
