Трамп раскрыл свои ожидания от встречи с Си Цзиньпином

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил уверенность в успешном исходе предстоящей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, запланированной на 30 октября.

Комментируя будущие переговоры в Белом доме, американский лидер заявил, что ожидает позитивных результатов от диалога, которые удовлетворят все участвующие стороны.

Официальное подтверждение о проведении саммита в Южной Корее поступило от администрации Белого дома.

Ранее сообщалось, что посольство КНР в США назвало единственный способ урегулирования украинского конфликта.

