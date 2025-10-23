Они им понадобятся: Путин иронично высказался о запрете на поставки унитазов из России

Отказ западных стран от российских товаров рамках 19-го пакета санкций Евросоюза приведёт к ощутимым последствиям прежде всего для западных стран. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Российский лидер иронично прокомментировал введение рестрикций, сделав акцент на запрет экспорта в ЕС российской сантехнической продукции, в том числе унитазов.
«Отказ от наших унитазов им дорого обойдётся. Они им будут нужны в сегодняшней ситуации, если они будут продолжать такую политику в отношении РФ», — сказал Путин в ходе общения с представителями прессы в четверг 23 октября в Государственном Кремлёвском дворце.
Путин указал на то, что подобные решения продиктованы исключительно политическими мотивами и не имеют под собой экономических обоснований и назвал позицию Запада в данном отношении неразумной.
Напомним, в рамках 19-го пакета санкций Европейский союз запретил экспорт в Россию различных видов сантехнической продукции, включая унитазы, биде, раковины и сопутствующие изделия. Данное ограничение закреплено в официальном постановлении Совета ЕС.
При этом Путин указал на то, что очередной пакет западных рестрикций, несмотря на их серьёзный характер, не окажут значительного негативного влияния на экономику Российской Федерации.
«Да, они (санкции) для нас носят серьезный характер и могут иметь определенные последствия, но существенно все-таки не скажутся на нашем экономическом самочувствии. Это, конечно, попытка оказать давление на Россию», — подчеркнул президент, отметив, что ни одна уважающая себя страна ничего не решает под внешним давлением.
В то же время Владимир Путин усомнился в истинных мотивах сотрудников администрации США, которые консультируют американского лидера Дональда Трампа по вопросам ограничений на российскую нефть. По мнению Путина, действия, которые предпринимает США в этом направлении, приведут к резкому увеличению стоимости как на нефть, так и на её производные. Бензин подорожает в том числе и на автозаправках в США, указал российский президент.
Кроме того, Путин высказался об угрозах ударов дальнобойными западными ракетами по российской территории. Он заявил, что в случае подобных действий ответ со стороны Российской Федерации будет ошеломляющим.