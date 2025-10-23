Они им понадобятся: Путин иронично высказался о запрете на поставки унитазов из России

В то же время Владимир Путин усомнился в истинных мотивах сотрудников администрации США, которые консультируют американского лидера Дональда Трампа по вопросам ограничений на российскую нефть. По мнению Путина, действия, которые предпринимает США в этом направлении, приведут к резкому увеличению стоимости как на нефть, так и на её производные. Бензин подорожает в том числе и на автозаправках в США, указал российский президент.