В МО России опровергли заявление Литвы о появлении в небе над страной Су-30

В четверг, 23 октября, истребители РФ Су-30 совершили учебно-тренировочные полеты над Калининградской области. Самолеты находились строго в воздушном пространстве России. В пресс-службе Минобороны РФ опровергли заявление Литвы о якобы появлении в небе над государством Су-30.
В МО отметили, что полеты истребителей были совершены планово. Учения затрагивали только территорию Российской Федерации, подчеркнули в Министерстве.
«Полеты проходили в строгом соответствии с Правилами использования воздушного пространства над территорией РФ, от маршрута полета самолеты не отклонялись и не нарушали границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», — утверждается в сообщении.
Днем ранее в РФ прошли учения стратегических ядерных сил. С космодрома Плесецк запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» на полигон «Кура» на Камчатке.