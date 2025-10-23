Ричмонд
В МО России опровергли заявление Литвы о появлении в небе над страной Су-30

МО РФ опровергло заявление о нарушении истребителем Су-30 границ других стран.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 23 октября, истребители РФ Су-30 совершили учебно-тренировочные полеты над Калининградской области. Самолеты находились строго в воздушном пространстве России. В пресс-службе Минобороны РФ опровергли заявление Литвы о якобы появлении в небе над государством Су-30.

В МО отметили, что полеты истребителей были совершены планово. Учения затрагивали только территорию Российской Федерации, подчеркнули в Министерстве.

«Полеты проходили в строгом соответствии с Правилами использования воздушного пространства над территорией РФ, от маршрута полета самолеты не отклонялись и не нарушали границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», — утверждается в сообщении.

Днем ранее в РФ прошли учения стратегических ядерных сил. С космодрома Плесецк запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» на полигон «Кура» на Камчатке.