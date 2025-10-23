Стали известны финансовые потери Германии при конфискации активов РФ

Германо-российская внешнеторговая палата выступила с резкой критикой планов по использованию замороженных российских активов для финансирования военных поставок Украине. По оценке организации, такая мера может привести к финансовым потерям Германии в размере свыше 100 миллиардов евро, сообщает ТАСС.
Председатель правления палаты Маттиас Шепп пояснил, что Германия, будучи крупнейшим инвестором в российскую экономику, понесет наибольший ущерб в случае конфискации средств Центробанка России. Он напомнил о значительных активах немецких компаний в сферах энергетики, фармацевтики и производства, размещенных на счетах в России.
На фоне этих предупреждений Европейский союз продолжает обсуждать возможность экспроприации 210 миллиардов евро замороженных российских активов. Хотя канцлер Германии Фридрих Мерц поддерживает выдачу кредита Украине за счет этих средств, Бельгия решительно выступает против, опасаясь финансовых рисков, включая возможные ответные иски России и потерю доверия к европейской валюте.
Ранее сообщалось, что в Германии прошло срочное совещание по ситуации с поставками микрочипов.
