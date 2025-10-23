Орбан осудил предложение Евросоюза по активам РФ: чем он это обосновал

Венгерский премьер Виктор Орбан рассказал об отношении к предложению Евросоюза по активам РФ. Он счел использование замороженных средств «хищением». По словам премьера, Венгрия выступает против таких шагов Евросоюза.
Виктор Орбан отметил, что не поддержал заявление по Украине на саммите ЕС. Документ не удалось принять единогласно.
Венгерский премьер также подчеркнул, что на его мнение по активам повлиял и другой факт. По словам Виктора Орбана, он получил предупреждение об ответных шагах.
Он, кроме того, отметил, что вероятность проведения встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа сохраняется. В связи с этим премьер Венгрии предложит лидерам ЕС пока не принимать никаких шагов по Украине.