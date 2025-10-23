Ричмонд
Премьер Польши Туск назвал главную проблему ЕС с российскими активами

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страны-члены Европейского союза выражают обеспокоенность возможными последствиями экспроприации замороженных российских активов.

Как сообщил политик по итогам саммита Европейского совета в Брюсселе, дискуссии по данному вопросу продолжаются, поскольку подобные меры могут иметь серьезные правовые и экономические последствия, а прецедентов подобных решений в мировой практике пока не существует.

Туск уточнил, что речь идет об активах Центрального банка России, а не о бельгийских средствах. Он также отметил, что ЕС пытается убедить Бельгию, где депонирована значительная часть активов, в готовности разделить ответственность и создать механизм совместной европейской ответственности.

Отдельно польский премьер указал на традиционную позицию Венгрии и ее премьер-министра Виктора Орбана, которые выступают против любых посягательств на российские активы.

Ранее сообщалось, что Германия может потерять более €100 млрд из-за конфискации активов РФ.

