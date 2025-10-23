Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пообещал убивать людей, которые поставляют в США наркотики

Президент США пригрозил убийством наркоторговцам, которые привозят в Соединённые Штаты запрещённые вещества.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы будут убивать тех, кто привозит в США наркотики. Такое заявление он сделал в четверг 23 октября во время регулярного пресс-брифинга в Белом доме. Американский лидер дважды повторил слово «убивать» по отношению к наркопоставщикам.

«Мы просто будем убивать тех, кто привозит наркотики в нашу страну. Понятно? Мы будем их убивать», — сказал он.

Напомним, США регулярно уничтожают у берегов Венесуэлы суда и подводные лодки, на которых, предположительно, перевозятся партии запрещённых веществ. В частности, Трамп поделился с общественность видеозаписью одного из таких ударов.

Накануне Трамп разрешил ЦРУ проводить агрессивные действия против властей Венесуэлы.

При этом западные эксперты считают, что Трамп интересуется нефтью, золотом и полезными ископаемыми Венесуэлы.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше