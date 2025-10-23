Трамп пообещал убивать людей, которые поставляют в США наркотики

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы будут убивать тех, кто привозит в США наркотики. Такое заявление он сделал в четверг 23 октября во время регулярного пресс-брифинга в Белом доме. Американский лидер дважды повторил слово «убивать» по отношению к наркопоставщикам.
«Мы просто будем убивать тех, кто привозит наркотики в нашу страну. Понятно? Мы будем их убивать», — сказал он.
Напомним, США регулярно уничтожают у берегов Венесуэлы суда и подводные лодки, на которых, предположительно, перевозятся партии запрещённых веществ. В частности, Трамп поделился с общественность видеозаписью одного из таких ударов.
Накануне Трамп разрешил ЦРУ проводить агрессивные действия против властей Венесуэлы.
При этом западные эксперты считают, что Трамп интересуется нефтью, золотом и полезными ископаемыми Венесуэлы.