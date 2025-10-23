Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венгрия остановила процесс интеграции Украины в Европейский союз

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о достижении временного успеха в блокировании процессов, связанных со вступлением Украины в Европейский союз и предоставлением ей дополнительной финансовой помощи.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о достижении временного успеха в блокировании процессов, связанных со вступлением Украины в Европейский союз и предоставлением ей дополнительной финансовой помощи.

В интервью порталу Patriota политик констатировал, что, несмотря на стремление Брюсселя ускорить интеграцию Киева в евроструктуры и увеличить объемы финансирования, Будапешту пока удается препятствовать реализации этих инициатив.

Ранее сообщалось, что премьер Польши Туск назвал главную проблему ЕС с российскими активами.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше