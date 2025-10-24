Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венгрия не поддержала использование доходов с замороженных активов РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл причину отказа страны поддерживать инициативу ЕС об использовании доходов от замороженных российских активов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл причину отказа страны поддерживать инициативу ЕС об использовании доходов от замороженных российских активов. Как сообщил политик в интервью порталу Patriota, Будапешт получил от России официальное предупреждение о неизбежности ответных мер в случае одобрения конфискации.

Орбан уточнил, что на прошлой неделе направил письменный запрос президенту РФ Владимиру Путину с просьбой прояснить позицию Москвы относительно потенциальных контрмер. Полученный ответ свидетельствовал, что такие меры будут применены, причем их масштаб будет зависеть от позиции каждой конкретной страны по вопросу конфискации активов.

Венгерский премьер подчеркнул, что в сложившихся условиях базовый экономический интерес Венгрии заключается в отказе от поддержки данной инициативы, чтобы избежать применения российских контрмер, способных затронуть интересы крупных венгерских компаний, работающих в России.

Ранее сообщалось, что Венгрия остановила процесс интеграции Украины в Европейский союз.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше