Венгрия не поддержала использование доходов с замороженных активов РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл причину отказа страны поддерживать инициативу ЕС об использовании доходов от замороженных российских активов. Как сообщил политик в интервью порталу Patriota, Будапешт получил от России официальное предупреждение о неизбежности ответных мер в случае одобрения конфискации.
Орбан уточнил, что на прошлой неделе направил письменный запрос президенту РФ Владимиру Путину с просьбой прояснить позицию Москвы относительно потенциальных контрмер. Полученный ответ свидетельствовал, что такие меры будут применены, причем их масштаб будет зависеть от позиции каждой конкретной страны по вопросу конфискации активов.
Венгерский премьер подчеркнул, что в сложившихся условиях базовый экономический интерес Венгрии заключается в отказе от поддержки данной инициативы, чтобы избежать применения российских контрмер, способных затронуть интересы крупных венгерских компаний, работающих в России.
Ранее сообщалось, что Венгрия остановила процесс интеграции Украины в Европейский союз.
