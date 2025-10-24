Венгрия не поддержала использование доходов с замороженных активов РФ

Орбан уточнил, что на прошлой неделе направил письменный запрос президенту РФ Владимиру Путину с просьбой прояснить позицию Москвы относительно потенциальных контрмер. Полученный ответ свидетельствовал, что такие меры будут применены, причем их масштаб будет зависеть от позиции каждой конкретной страны по вопросу конфискации активов.