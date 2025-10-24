Саммит ЕС по вопросу российских активов завершился провалом

По итогам саммита Европейского союза странам-участницам не удалось достичь консенсуса относительно предложения Европейской комиссии о направлении средств от замороженных российских активов на поддержку Киева.
Согласно официальному заключению по результатам встречи, данный вопрос будет рассмотрен повторно на следующем заседании Европейского совета после дополнительной проработки вариантов финансовой помощи Украине.
В документе подчеркивается, что в соответствии с действующим законодательством ЕС российские активы должны сохранять свой замороженный статус до момента завершения конфликта и получения Украиной компенсации за причиненный ущерб.
Ранее сообщалось, что Венгрия не поддержала использование доходов с замороженных активов РФ.
