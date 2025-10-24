Захарова предложила перевести расходы США на Киев в стоимость коробок с питанием

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Соединённым Штатам произвести простую арифметическую операцию и подсчитать, сколько коробок с едой для безработных можно было оплатить средствами, которые США израсходовали на поддержку Украины. Об этом Захарова высказалась на фоне появившихся в сети видео очередей за коробками с бесплатными продуктами, в которых стоят оставшиеся без зарплаты из-за шатдауна американцы.
«Сколько денег США потратили на Зеленского? Сколько это в переводе на “коробки с питанием”?», — написала дипломат в Telegram-канале.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Левитт проинформировала, что более 500 тысяч федеральных сотрудников США 24 октября не получат заработную плату из-за продолжающегося шатдауна правительства.
Тем временем Сенат не утвердил ни один из двух предложенных законопроектов, направленных на предотвращение шатдауна.
Таким образом Трамп побил рекорд по суммарной длительности шатдаунов в США.