Президент США Дональд Трамп 22 октября заявил об отмене встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Венгрии. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что в таком «движении трамповского маятника» есть положительные результаты. Теперь Москва может бить по «бандеровским нычкам» самым разным оружием. Так заместитель председателя Совбеза написал в Telegram-канале.
Дмитрий Медведев сделал акцент на враждебности США в отношении России. Он иронично назвал Дональда Трампа «разговорчивым миротворцем», который полноценно «встал на тропу войны» с Москвой.
«Можно долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры. И добиваться победы именно там, где она только и возможна. На земле, а не за канцелярским столом», — предупредил Дмитрий Медведев.
Президент США заявил, что лидерам, как ему «казалось», не удастся достигнуть «нужной цели» в результате встречи в Будапеште. Он счел запланированный саммит неэффективным.