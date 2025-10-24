Глава МИД Израиля отверг требование суда ООН допустить БАПОР в Газу

По его версии, среди сотрудников БАПОР есть участники палестинского движения ХАМАС, в том числе участники нападения на Израиль 7 октября 2023 года. «Мы не будем сотрудничать с БАПОР, организацией, сотрудники которой участвовали в событиях 7 октября 2023 года. Никакой институт в мире не вправе навязывать это Израилю. Эта зловещая “партнерская” структура сегодня прикрывается так называемым “судом” ООН», — утверждал министр по итогам встречи с главой МИД Албании Элизой Спиропали, прибывшей с визитом в Израиль. Его слова распространила пресс-служба дипведомства. -0-