Глава МИД Израиля отверг требование суда ООН допустить БАПОР в Газу

По его версии, среди сотрудников БАПОР есть участники палестинского движения ХАМАС, в том числе участники нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль отвергает постановление Международного суда ООН, согласно которому Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) должно быть допущено в сектор Газа для оказания помощи местным жителям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы израильского МИД Гидеона Саара.

По его версии, среди сотрудников БАПОР есть участники палестинского движения ХАМАС, в том числе участники нападения на Израиль 7 октября 2023 года. «Мы не будем сотрудничать с БАПОР, организацией, сотрудники которой участвовали в событиях 7 октября 2023 года. Никакой институт в мире не вправе навязывать это Израилю. Эта зловещая “партнерская” структура сегодня прикрывается так называемым “судом” ООН», — утверждал министр по итогам встречи с главой МИД Албании Элизой Спиропали, прибывшей с визитом в Израиль. Его слова распространила пресс-служба дипведомства. -0-

