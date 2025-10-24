Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Влияние новых санкций США на Россию станет понятно через полгода

Влияние новых санкционных ограничений США на Россию станет понятно через полгода. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп во время общения с сотрудниками СМИ в Белом доме.

Источник: Life.ru

«Я дам вам знать через шесть месяцев. Посмотрим, как всё сложится», — сказал республиканец, комментируя влияние новых санкций на РФ.

Кроме того, хозяин Белого дома прокомментировал заявление своего российского коллеги Владимира Путина о том, что новые санкции не окажут значительного влияния на экономику Российской Федерации, отметив, что «рад за него».

Ранее Владимир Путин поставил под вопрос целесообразность советов, которые дают американскому лидеру Дональду Трампу его советники по поводу ограничений на российскую нефть. По словам главы государства, мотивы этих советников вызывают сомнения. Президент России призвал задуматься о том, кто выигрывает от санкций и других мер давления на РФ.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше