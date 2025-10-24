Трамп ответил на заявление Путина о неэффективности антироссийских санкций США

Хозяин Белого дома Дональд Трамп 22 октября сообщил о введении новых санкций против России. США присоединились к Евросоюзу, наложив на страну очередные ограничения. При этом президент России Владимир Путин отметил, что санкции не скажутся на положении страны. Дональд Трамп, отвечая на заявление, призвал подождать шесть месяцев и оценить эффективность новых ограничений. Так он высказался в ходе беседы с журналистами.
Американский лидер ответил, что рад, что Владимир Путин счел Россию невосприимчивой к санкциям США. Он назвал такой исход «хорошим».
«Я сообщу вам об этом через шесть месяцев. Ладно, посмотрим. Посмотрим, как всё это сработает», — подытожил Дональд Трамп.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев иронично назвал Дональда Трампа «разговорчивым миротворцем». Он отметил, что в «движении трамповского маятника» есть положительные результаты. Теперь Москва может бить по «бандеровским нычкам» самым разным оружием.