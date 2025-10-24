Трамп ответил на заявление Путина о неэффективности антироссийских санкций США

Хозяин Белого дома Дональд Трамп 22 октября сообщил о введении новых санкций против России. США присоединились к Евросоюзу, наложив на страну очередные ограничения. При этом президент России Владимир Путин отметил, что санкции не скажутся на положении страны. Дональд Трамп, отвечая на заявление, призвал подождать шесть месяцев и оценить эффективность новых ограничений. Так он высказался в ходе беседы с журналистами.