Бугай с крестом на лбу: Как российский скинхед Коловрат стал защитником палачей «Азова»

На скамье подсудимых восемь штурмовиков «Азова»*. На днях их отправили в СИЗО без права внесения залога по обвинению в похищениях, пытках и вымогательстве. Под видом мобилизации они хватали на улице случайных парней, чтобы потребовать финансовое вознаграждение за освобождение. В качестве главного аргумента азовцы* использовали специально оборудованные в пригороде пыточные подвалы. Сколько всего жертв и все ли живы, неизвестно. Есть данные, что один пленник заплатил мучителям 50 тысяч гривен, а другой отдал старенький автомобиль KIA.