Трамп обвинил Венесуэлу в отправке наркотиков и нелегальных мигрантов в США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что публикации СМИ об отправке бомбардировщиков B-1 к границе с Венесуэлой не соответствуют действительности. Тем не менее Белый дом недоволен Каракасом.

Источник: Life.ru

«Нет, это неправда», — заявил республиканец. Он отметил, что претензии к Венесуэле многочисленны, включая обвинения в отправке наркотиков и незаконных мигрантов на территорию Соединённых Штатов.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что армия страны располагает пятью тысячами ракетных комплексов «Игла-С» на ключевых позициях и готова распределить операторов ПЗРК по всей территории. По его словам, эти меры должны сделать Венесуэлу неприступной. Он заявил, что республика никому не угрожает, но не потерпит внешнего вмешательства в свои дела.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

