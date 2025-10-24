Трамп обвинил Венесуэлу в отправке наркотиков и нелегальных мигрантов в США

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что армия страны располагает пятью тысячами ракетных комплексов «Игла-С» на ключевых позициях и готова распределить операторов ПЗРК по всей территории. По его словам, эти меры должны сделать Венесуэлу неприступной. Он заявил, что республика никому не угрожает, но не потерпит внешнего вмешательства в свои дела.