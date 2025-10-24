В Ирландии пройдут президентские выборы

На высший государственный пост, носящий во многом церемониальный и представительский характер, претендуют две женщины: 68-летняя Кэтрин Коннолли и 62-летняя Хизер Хамфрис. Коннолли — независимый кандидат, но ее поддерживает националистическая партия «Шинн фейн» и левые политические силы. Хамфрис выдвинута центристской партией «Фине гэл» (ФГ), которая входит в правящую коалицию вместе с партией «Фианна фойл» (ФФ). В бюллетень для голосования включен еще Джим Гэвин (ФФ), однако политик в октябре снял свою кандидатуру из-за допущенных ошибок и финансового скандала. -0-