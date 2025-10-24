США перебросили стратегические бомбардировщики B-1 к Венесуэле, пишут СМИ

Американские военные направили к побережью Венесуэлы два стратегических бомбардировщика B-1 Lancer. Самолёты вылетели в четверг с авиабазы Дайс в Техасе и осуществили пролёт вблизи границ воздушного пространства Боливарианской Республики, не нарушая её суверенитет. Об этом передаёт The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Белом доме.