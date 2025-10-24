ЕС запутался в санкциях, включив ограничения 2022 года в новый пакет

В Россельхознадзоре пояснили, что ограничения на ввоз в Россию роз, рододендронов, азалий и других растений, включенные в 19-й пакет санкций ЕС, фактически действуют с апреля 2022 года.
Как сообщили агентству ТАСС в ведомстве, первоначальный запрет на поставки данной продукции был установлен еще пятым пакетом ограничительных мер, принятых Европейским союзом.
«Запрет ЕС на поставки в Россию роз, рододендронов и азалий, листвы, веток деревьев и других частей растений, а также трав, мхов и лишайников был введен еще пятым пакетом санкций с апреля 2022 года», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что саммит ЕС по вопросу российских активов завершился провалом.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.