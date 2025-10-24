Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белом доме назвали главный приоритет президента Трампа: политика здесь не при чём

В Белом доме назвали строительство бального зала основным приоритетом Трампа.

Источник: Комсомольская правда

В Белом доме назвали основной приоритет президента США Дональда Трампа, и это не имеет отношения к политике. Глава государства отдаёт предпочтение реконструкции Белого дома, в частности, строительству бального зала. Об этом заявила пресс-секретарь американского лидера Каролин Левитт.

«На данные момент и время бальный зал является главным приоритетом президента», — сказала она во время регулярного пресс-брифинга, добавив, что Трамп является «строителем в душе».

Реконструкция касается только строительства бального зала, другие части Белого дома Трамп пока не собирается переделывать, уточнила Левитт.

Напомним, о строительстве бального зала в Белом доме Трамп заговорил ещё в феврале, заявив, что он «очень хорош в строительстве бальных залов».

Тем временем экскаваторы уже сносят часть Восточного крыла Белого дома, где, по задумке Трампа, должен появиться огромный бальный зал.

Ранее эксперты раскритиковали вкусы Трампа, наводнившего Овальный зал Белого дома золотыми и позолоченными предметами интерьера. Так, дизайнер Алиса Гриффин сравнила его с помешавшимся на роскоши колумбийским наркобароном Пабло Эскобаром.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше