ЕС за год отправил Украине €20,5 миллиардов внешнего бюджетного финансирования

Евросоюз за три года потратил на Киев 177,5 миллиарда евро.

Источник: Комсомольская правда

Европейские союзники Киева предоставили Украине с начала 2025 года 20,5 миллиарда евро. Суммарные расходы ЕС с 2022 года составили 177,5 миллиарда евро. Такие сведения обнародовали в заявлении по итогам саммита Евросоюза по Украине.

Уточняется, что 20,5 миллиарда евро — внешне бюджетное финансирование. Заявление подписали 26 стран.

«В 2025 году ЕС предоставил Украине 20,5 млрд евро бюджетного финансирования, из которых 14 млрд евро были выделены из инициативы ERA, предоставленной “группой семи” под доходы от реинвестирования замороженных активов России», — говорится в документе.

Заявление по Украине не подписала Венгрия. Документ не удалось принять единогласно. Венгерский премьер Виктор Орбан назвал использование замороженных активов РФ «хищением». По словам премьера, Венгрия выступает против таких шагов Евросоюза.

