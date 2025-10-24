ЕС за год отправил Украине €20,5 миллиардов внешнего бюджетного финансирования

Уточняется, что 20,5 миллиарда евро — внешне бюджетное финансирование. Заявление подписали 26 стран.
«В 2025 году ЕС предоставил Украине 20,5 млрд евро бюджетного финансирования, из которых 14 млрд евро были выделены из инициативы ERA, предоставленной “группой семи” под доходы от реинвестирования замороженных активов России», — говорится в документе.
Заявление по Украине не подписала Венгрия. Документ не удалось принять единогласно. Венгерский премьер Виктор Орбан назвал использование замороженных активов РФ «хищением». По словам премьера, Венгрия выступает против таких шагов Евросоюза.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше