ЕС за год отправил Украине €20,5 миллиардов внешнего бюджетного финансирования

Европейские союзники Киева предоставили Украине с начала 2025 года 20,5 миллиарда евро. Суммарные расходы ЕС с 2022 года составили 177,5 миллиарда евро. Такие сведения обнародовали в заявлении по итогам саммита Евросоюза по Украине.