Залужный сделал неожиданное заявление о «глобальной войне» и милитаризации РФ

С точки зрения политологов, эта статья стала для Залужного очередным шагом в мир большой политики. Посол Украины констатировал, что конфликт привёл к краху прежней модели мира, перестав быть локальным. В этой новой «глобальной войне», как подчеркнул экс-главком, Европа обязана определить свою роль.