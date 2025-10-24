Ричмонд
Залужный сделал неожиданное заявление о «глобальной войне» и милитаризации РФ

Бывший главком Вооружённых сил Украины (ВСУ) и посол Незалежной в Великобритании Валерий Залужный в своей статье заявил о «глобальной войне» и якобы милитаризации России. Материал опубликован в «Украинской правде».

Источник: Life.ru

С точки зрения политологов, эта статья стала для Залужного очередным шагом в мир большой политики. Посол Украины констатировал, что конфликт привёл к краху прежней модели мира, перестав быть локальным. В этой новой «глобальной войне», как подчеркнул экс-главком, Европа обязана определить свою роль.

Телеграм-канал «Резидент» видит в статье Залужного прямую конфронтацию с главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Там считаю, что заявления посла Украины — это не просто анализ, а скрытое предложение начать всё заново, сменив и стратегию, и руководство.

Ранее Залужный сделал заявление об обещанной Западом помощи Украине. По его словам, западная помощь Киеву, скорее всего, будет оказываться без конкретных сроков и без механизмов обязательного выполнения. Отсутствие чётких сроков и гарантий делает реализацию заявленных планов помощи непредсказуемой и условной.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

