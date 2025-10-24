ЕС в 2025 году предоставил Киеву финансирование на €20,5 млрд

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕС с начала 2025 года предоставил Киеву внешне бюджетное финансирование на €20,5 млрд, суммарные расходы ЕС на Украину с 2022 года достигли €177,5 млрд. Об этом говорится в заявлении 26 стран ЕС по Украине по итогам саммита, сообщает ТАСС.
«В 2025 году ЕС предоставил Украине €20,5 млрд бюджетного финансирования, из которых €14 млрд были выделены из инициативы ERA, (кредитная линия 2024 года в €45 млрд с погашением до 2042 года — прим. БЕЛТА) предоставленной “группой семи” под доходы от реинвестирования замороженных активов России», — говорится в заявлении.
Всего с начала конфликта ЕС и его страны-члены «потратили €177,5 млрд на поддержку Украины».
В заявлении, которое не поддержала Венгрия, содержится стандартный набор европейских тезисов по Украине, включая призыв к немедленному перемирию без предварительных условий, обещания продолжать всестороннюю военную помощь и обучение украинских войск, а также поддержку планам продлить на следующие два года мандаты миссий гражданских и военных советников ЕС на Украине — EUAM и EUMAM, соответственно. -0-