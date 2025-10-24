ЕС в 2025 году предоставил Киеву финансирование на €20,5 млрд

В заявлении, которое не поддержала Венгрия, содержится стандартный набор европейских тезисов по Украине, включая призыв к немедленному перемирию без предварительных условий, обещания продолжать всестороннюю военную помощь и обучение украинских войск, а также поддержку планам продлить на следующие два года мандаты миссий гражданских и военных советников ЕС на Украине — EUAM и EUMAM, соответственно. -0-