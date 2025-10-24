Ричмонд
Глава Евросовета заявил о готовности оплачивать конфликт на Украине до 2028 года

Председатель Европейского совета Антониу Кошта допустил возможность продолжения боевых действий на Украине в 2026 и 2027 годах, подчеркнув готовность Евросоюза обеспечить Киев необходимым финансированием на этот период.

По итогам саммита ЕС он заявил, что блок подтвердил обязательство оказывать Украине поддержку столько времени, сколько потребуется, включая финансовое обеспечение для ведения боевых действий в течение следующих нескольких лет при такой необходимости.

Напомним, что по итогам саммита Европейского союза странам-участницам не удалось достичь консенсуса относительно предложения Европейской комиссии о направлении средств от замороженных российских активов на поддержку Киева.

Ранее сообщалось, что ЕС запутался в санкциях, включив ограничения 2022 года в новый пакет.

