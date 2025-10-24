Ричмонд
В Британии экстренно отреагировали на предупреждение Путина

Политик Гэллоуэй призвал Европу прислушаться к предупреждению Путина о Tomahawk.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Британский политик Джордж Гэллоуэй в соцсети Х посоветовал Западу прислушаться к предупреждению президента Владимира Путина о последствиях ударов по России американскими ракетами Tomahawk.

«Обратите на это внимание. Если ваши потомки каким-то образом выживут, это cможет объяснить, что с вами произошло…», — написал он.

Накануне, выступая перед журналистами, Путин предупредил о серьезном ответе России в случае ударов по ее территории американскими ракетами Tomahawk. По словам главы государства, разговоры о поставках этого вооружения — это попытка эскалации.

Газета The Wall Street Journal написала в среду о том, что Соединенные Штаты сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, а ВСУ во вторник якобы применили британскую крылатую ракету Storm Shadow для удара по Брянску. Позднее Трамп опроверг эти сообщения, заявив, что США не имеют отношения к любым таким ракетам, используемым Киевом.

На вчерашней встрече с генсеком НАТО Марком Рютте американский президент подчеркнул, что Штаты не собираются учить других обращению с Tomahawk, поскольку это очень сложное оружие, освоение которого занимает год тренировок. Ранее он неоднократно заявлял, что Вашингтон сам в них нуждается, несмотря на их большие запасы.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше