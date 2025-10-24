СМИ: Трамп модернизирует защитный бункер Второй мировой под Белым домом

Трамп как бизнесмен с многолетним опытом в области строительства различных объектов — от гольф-клубов до офисных небоскребов — неоднократно говорил о том, что в Белом доме не хватает места для проведения крупных мероприятий. Именно этим он объясняет потребность в реализации своего проекта.