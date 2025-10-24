СМИ: Трамп модернизирует защитный бункер Второй мировой под Белым домом

ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Масштабные работы в Восточном крыле Белого дома проводятся не только с целью строительства бального зала по задумке президента США Дональда Трампа, но и модернизации подземного бункера, созданного в той же части комплекса в годы Второй мировой войны, сообщают американские СМИ.
По данным телеканала CBS, газеты USA Today и других изданий в США, американская администрации намерена модернизировать бункер, в котором расположен Президентский оперативный центр по чрезвычайным ситуациям (PEOC).
Подземная конструкция была построена еще в годы Второй мировой войны с целью защитить президента Франклина Рузвельта в случае воздушных атак на Вашингтон.
Согласно публичной информации, в современной истории оперативный центр использовался несколько раз. В 2001 году в него были эвакуированы ключевые лица Белого дома после террористической атаки 11 сентября, а в 2020 году по сообщениям СМИ, там укрывался сам Трамп на фоне протестов из-за убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда.
«Бункер под Восточным крылом также будет модернизирован… Военное управление Белого дома занимается его реконструкцией», — говорится, в частности, в публикации CBS.
При этом указывается, что, хоть Трамп и привлекает деньги спонсоров на строительство бального зала, источник средств на ремонт бункера остается неизвестен.
Согласно официальной информации, Восточное крыло было построено в 1902 году и с тех пор проходило множество этапов реновации. Традиционно эта часть здания использовалась первыми леди США и их командами, а офисы президентов и их команд располагались в Западном крыле.
Трамп как бизнесмен с многолетним опытом в области строительства различных объектов — от гольф-клубов до офисных небоскребов — неоднократно говорил о том, что в Белом доме не хватает места для проведения крупных мероприятий. Именно этим он объясняет потребность в реализации своего проекта.