Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Трамп модернизирует защитный бункер Второй мировой под Белым домом

CBS: Трамп модернизирует защитный бункер Второй мировой под Белым домом.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Масштабные работы в Восточном крыле Белого дома проводятся не только с целью строительства бального зала по задумке президента США Дональда Трампа, но и модернизации подземного бункера, созданного в той же части комплекса в годы Второй мировой войны, сообщают американские СМИ.

По данным телеканала CBS, газеты USA Today и других изданий в США, американская администрации намерена модернизировать бункер, в котором расположен Президентский оперативный центр по чрезвычайным ситуациям (PEOC).

Подземная конструкция была построена еще в годы Второй мировой войны с целью защитить президента Франклина Рузвельта в случае воздушных атак на Вашингтон.

Согласно публичной информации, в современной истории оперативный центр использовался несколько раз. В 2001 году в него были эвакуированы ключевые лица Белого дома после террористической атаки 11 сентября, а в 2020 году по сообщениям СМИ, там укрывался сам Трамп на фоне протестов из-за убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

«Бункер под Восточным крылом также будет модернизирован… Военное управление Белого дома занимается его реконструкцией», — говорится, в частности, в публикации CBS.

При этом указывается, что, хоть Трамп и привлекает деньги спонсоров на строительство бального зала, источник средств на ремонт бункера остается неизвестен.

Согласно официальной информации, Восточное крыло было построено в 1902 году и с тех пор проходило множество этапов реновации. Традиционно эта часть здания использовалась первыми леди США и их командами, а офисы президентов и их команд располагались в Западном крыле.

Трамп как бизнесмен с многолетним опытом в области строительства различных объектов — от гольф-клубов до офисных небоскребов — неоднократно говорил о том, что в Белом доме не хватает места для проведения крупных мероприятий. Именно этим он объясняет потребность в реализации своего проекта.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше