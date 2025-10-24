В ГД внесли законопроект о сборах резервистов для защиты важных объектов

Согласно законопроекту, лица, участвующие в специальных сборах, будут обладать правом на полный объём социальных гарантий, установленных для участников военных сборов. Им положены социальные гарантии и компенсации, страховые выплаты, а также медицинское обеспечение в том же объёме, что и для военнослужащих.