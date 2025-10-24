Вучич заявил о стремлении Путина и Трампа сформировать новую мировую архитектуру

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп хотят сформировать новую мировую архитектуру. Он подчеркнул, что главы двух держав не питают симпатий к Евросоюзу. Об этом Александр Вучич порассуждал в эфире Радио и телевидения Сербии.
Он подчеркнул, что Владимир Путин и Дональд Трамп ведут диалог об Арктике и ее ресурсах, взаимодействии через Берингов пролив. Они также обмениваются мнениями о разделении редких металлов и полезного сырья в будущем, уточнил сербский лидер.
«Оба президента, если выразиться дипломатическим языком, не питают особой любви к Европейскому союзу. Так же нет сомнений в том, что ЕС сделает все возможное, чтобы их встреча не состоялась», — констатировал Александр Вучич.
Президент Сербии также признал, что не видит иных источников газа, кроме российского. При этом Европейский союз постепенно вводит ограничения на транзит газа из РФ.