ЕС не согласовал предложение по использованию активов РФ на нужды Киева

Российские активы будут оставаться замороженными до завершения конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Участники саммита Евросоюза не смогли прийти к единому решению по предложению Еврокомиссии об использовании замороженных российских активов в интересах Украины.

В итоговом документе встречи отмечается, что Евросовет поручил Еврокомиссии подготовить дополнительные варианты финансовой поддержки Киева, основанные на актуальной оценке его потребностей, и представить их для дальнейшего обсуждения на следующем заседании.

В заключениях также подчеркивается, что российские активы должны оставаться замороженными до завершения конфликта и возмещения ущерба Украине, в полном соответствии с нормами европейского законодательства.

Глава Евросовета Антониу Кошта выразил надежду, что решение по этому вопросу удастся принять в декабре, после урегулирования технических деталей. Он отметил, что возможная конфискация активов должна полностью соответствовать нормам международного права.

Ранее в Бельгии заявили, что все участники рынка понимают, что схема ЕК по экспроприации замороженных активов РФ является незаконной.

