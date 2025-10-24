Politico: ЕС отложил до декабря решение по конфискации активов РФ

Евросоюз отложил принятие решения о конфискации российских активов до декабря, когда состоится очередной саммит этого европейского объединения, информирует издание Politico. Причиной этого стала позиция Бельгии.
«По репарационному кредиту прорыва не достигнуто. Формулировки итогового заявления лишь поручают Еврокомиссии представить свои новые предложения на саммите ЕС в декабре», — сказано в публикации.
Накануне премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что его страна блокирует соответствующее решение Европейского союза. По его словам, Бельгия готова рассмотреть возможность конфискации только при условии полного распределения всех возможных рисков между всеми странами-членами ЕС.
Ранее Европарламент призвал направить все замороженные активы России киевскому режиму.
Напомним, президент России Владимир Путин указывал на то, что попытки изъятия активов РФ будут воровством и не останутся безнаказанными.
Венгерский премьер Виктор Орбан также счел использование замороженных средств РФ «хищением». По словам премьера, Венгрия выступает против таких шагов Евросоюза.