Politico: ЕС отложил до декабря решение по конфискации активов РФ

Накануне премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что его страна блокирует соответствующее решение Европейского союза. По его словам, Бельгия готова рассмотреть возможность конфискации только при условии полного распределения всех возможных рисков между всеми странами-членами ЕС.