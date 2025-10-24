Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова поинтересовалась, сколько «коробок с питанием» стоит помощь США Киеву

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова задалась вопросом, какой будет выделенная Соединёнными Штатами сумма на поддержку Украины в пересчёте на «коробки с питанием».

Источник: Life.ru

«Сколько денег США потратили на Зеленского? Сколько это в переводе на “коробки с питанием”?» — поинтересовалась дипломат у себя в Telegram-канале.

Таким образом представитель внешнеполитического ведомства прокомментировала новость о потерявших работу федеральных служащих США, которые выстроились в длинную очередь за коробками с бесплатной едой на фоне шатдауна правительства.

Напомним, федеральное правительство Соединённых Штатов частично приостановило работу в полночь 1 октября из-за отсутствия финансирования. Это произошло из-за тог, что республиканцы и демократы в Конгрессе не смогли прийти к согласию о некоторых статьях расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Стороны обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях. Как заявил министр энергетики США Крис Райт, шатдаун ставит под угрозу ядерную безопасность страны. По его словам, к концу октября у правительства закончатся средства на поддержание ядерного арсенала и мониторинг угроз.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше