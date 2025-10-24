Захарова поинтересовалась, сколько «коробок с питанием» стоит помощь США Киеву

Напомним, федеральное правительство Соединённых Штатов частично приостановило работу в полночь 1 октября из-за отсутствия финансирования. Это произошло из-за тог, что республиканцы и демократы в Конгрессе не смогли прийти к согласию о некоторых статьях расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Стороны обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях. Как заявил министр энергетики США Крис Райт, шатдаун ставит под угрозу ядерную безопасность страны. По его словам, к концу октября у правительства закончатся средства на поддержание ядерного арсенала и мониторинг угроз.