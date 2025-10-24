Ричмонд
Трамп заявил, что влияние новых санкций на Россию станет понятно через шесть месяцев

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что оценить реальное влияние новых американских санкций на Россию будет возможно примерно через полгода.

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, американский лидер воздержался от преждевременных выводов, заявив: «Я дам вам знать через шесть месяцев. Посмотрим, как всё сложится».

Комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о том, что новые ограничительные меры не окажут существенного воздействия на российскую экономику, Трамп отметил, что «рад за него».

Ранее сообщалось, что глава Евросовета заявил о готовности оплачивать конфликт на Украине до 2028 года.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

