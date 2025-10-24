Орбан заявил о потере Украиной суверенитета: в ЕС уже приступили к дележке страны

Венгерский премьер Виктор Орбан поделился планами Евросоюза на Украину. Он уведомил, что европейские политики уже начали говорить о разделе страны. По словам Виктора Орбана, Украина потеряла свой суверенитет. Так премьер Венгрии выразился на митинге возле здания национального парламента после «Марша мира» в Будапеште.
Виктор Орбан констатировал, что Украина «не независима и не самостоятельна». Он предупредил о намерениях лидеров ЕС разделить страну в соответствии с колониальной логикой.
По утверждению венгерского премьера, сейчас управление Украиной осуществляется извне. Судьба государства уже принадлежит зарубежным лидерам. При этом Запад всё ещё хочет «втиснуть» Украину в Евросоюз, добавил премьер.
«Вопрос о разделе Украины уже стоит на повестке дня», — поделился Виктор Орбан.
Он, помимо прочего, подчеркнул, что Европа продолжает руководствоваться «старой» логикой. Лидеры ЕС намерены «разваливать ослабленные страны» и делить территории, заключил Виктор Орбан.
Венгерский премьер также рассказал об отношении к предложению Евросоюза по активам России. Он назвал использование замороженных средств «хищением». Виктор Орбан уведомил, что не поддержал заявление по Украине на саммите Евросоюза.
Премьер также резко раскритиковал «коалицию желающих», сочтя ее фактическим военным альянсом, вовлечённым в конфликт на Украине. Виктор Орбан добавил, что Евросоюз полностью втянулся в боевые действия, наращивая поставки вооружений и финансирование ВСУ. По мнению политика, «коалиция желающих» уже «по уши» находится в конфликте на Украине. Он также отметил, с какой «неподражаемой элегантностью» европейцы называют военный альянс «коалицией желающих».
Виктор Орбан указал на сохраняющуюся вероятность проведения встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Премьер Венгрии заявил, что предложит странам ЕС пока не принимать никаких шагов по Украине. По его мнению, следует сделать «две вещи». Первая из них — не принимать решительных действий по Украине. Венгерский премьер, кроме того, призвал к диалогу Евросоюза и России.