Орбан заявил о потере Украиной суверенитета: в ЕС уже приступили к дележке страны

Виктор Орбан указал на сохраняющуюся вероятность проведения встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Премьер Венгрии заявил, что предложит странам ЕС пока не принимать никаких шагов по Украине. По его мнению, следует сделать «две вещи». Первая из них — не принимать решительных действий по Украине. Венгерский премьер, кроме того, призвал к диалогу Евросоюза и России.