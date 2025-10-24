В МИД РФ назвали истинную цель «коалиции желающих»

«Единственная цель — продолжить накачивать Украину вооружением и попытаться компенсировать отказ Соединенных Штатов выполнять ту же функцию, что и при Байдене, то есть стянуть на себя львиную часть поставок вооружения для Украины и предоставления финансовой помощи, — подчеркнул Мирошник. — Это все, что объединяет этих людей, которые решили, что им необходимо продолжать военные действия на Украине».