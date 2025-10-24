Премьер Польши усомнился в реальности американских санкций против России

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил сомнения в необратимости планов США по введению санкций против российских нефтяных компаний.
На брифинге для журналистов по итогам саммита ЕС политик отметил непредсказуемость внешнеполитического курса Вашингтона, заявив, что американские союзники «любят удивлять всех вокруг такими изменениями».
«Сигнал массивный, это массивные санкции, но я бы побоялся сказать, что это точно свершится. Вы знаете о чем идет речь. Решения там меняются в течении недели или быстрее», — пояснил польский премьер.
Ранее Трамп заявил, что влияние новых санкций на Россию станет понятно через шесть месяцев.
