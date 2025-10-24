Орбан: Венгрия остановила процесс вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешту удалось временно заблокировать продвижение Украины на пути к вступлению в Европейский союз, а также приостановить выделение ей нового пакета финансовой помощи.
Орбан отметил, что в настоящий момент Евросоюзу не следует предпринимать активных действий в отношении Украины, поскольку это может повлиять на перспективы диалога между Россией и США. Он подчеркнул, что любые решения в этой сфере стоит отложить до итогов предстоящего российско-американского саммита, который, по его мнению, способен приблизить стороны к мирному соглашению.
Кроме того, венгерский лидер сообщил, что вновь предложил Евросоюзу рассмотреть возможность прямых переговоров с Москвой. По его мнению, налаживание контактов между ЕС и Россией могло бы способствовать поиску дипломатического выхода из текущего конфликта.
Ранее Орбан выразил мнение, что у Украины должна быть возможность стать стратегическим партнером Евросоюза, но не страной-членом объединения.