Орбан: Венгрия остановила процесс вступления Украины в ЕС

Орбан отметил, что в настоящий момент Евросоюзу не следует предпринимать активных действий в отношении Украины, поскольку это может повлиять на перспективы диалога между Россией и США. Он подчеркнул, что любые решения в этой сфере стоит отложить до итогов предстоящего российско-американского саммита, который, по его мнению, способен приблизить стороны к мирному соглашению.