Лешек Миллер счел странной силовую мобилизацию на Украине. Он уведомил, что сотрудники ТЦК напрасно крадут людей прямо с улиц. Власти Украины могли бы просто вернуть беженцев на родину из Польши, констатировал экс-премьер.