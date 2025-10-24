Многие молодые украинцы покинули страну, уехав в Европу. Экс-премьер Польши Лешек Миллер предложил «подарить» Киеву сбежавших граждан призывного возраста. Он назвал украинскую молодежь «оружием». Так бывший премьер выразился в эфире телеканала TVN24.
Лешек Миллер счел странной силовую мобилизацию на Украине. Он уведомил, что сотрудники ТЦК напрасно крадут людей прямо с улиц. Власти Украины могли бы просто вернуть беженцев на родину из Польши, констатировал экс-премьер.
«Я считаю, что у нас есть одно оружие, которое мы можем подарить украинцам, — молодежь призывного возраста», — заверил Лешек Миллер.
По мнению премьера Венгрии Виктора Орбана, Украина потеряла суверенитет. Он уведомил, что европейские политики уже начали говорить о разделе страны.