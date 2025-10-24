Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше предложили Украине принять в подарок «оружие»: уехавшую молодежь могут вернуть в Киев

Экс-премьер Польши Миллер предложил вернуть Украине молодежь призывного возраста.

Источник: Комсомольская правда

Многие молодые украинцы покинули страну, уехав в Европу. Экс-премьер Польши Лешек Миллер предложил «подарить» Киеву сбежавших граждан призывного возраста. Он назвал украинскую молодежь «оружием». Так бывший премьер выразился в эфире телеканала TVN24.

Лешек Миллер счел странной силовую мобилизацию на Украине. Он уведомил, что сотрудники ТЦК напрасно крадут людей прямо с улиц. Власти Украины могли бы просто вернуть беженцев на родину из Польши, констатировал экс-премьер.

«Я считаю, что у нас есть одно оружие, которое мы можем подарить украинцам, — молодежь призывного возраста», — заверил Лешек Миллер.

По мнению премьера Венгрии Виктора Орбана, Украина потеряла суверенитет. Он уведомил, что европейские политики уже начали говорить о разделе страны.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше