В Польше упал военный беспилотник

На территории центральной Польши, в городе Иновроцлав Куявско-Поморского воеводства, произошла авария военного беспилотного летательного аппарата.

На территории центральной Польши, в городе Иновроцлав Куявско-Поморского воеводства, произошла авария военного беспилотного летательного аппарата. Инцидент с БПЛА, принадлежащим Военному авиационному заводу № 2, подтвердила государственная оборонная компания Polish Armaments Group (PGZ).

В официальном сообщении корпорации указывается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Специалисты авиационного предприятия уже приступили к расследованию обстоятельств и причин случившегося.

Ранее сообщалось, что премьер Польши усомнился в реальности американских санкций против России.

