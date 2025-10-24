Трамп ищет способы оказать давление на Зеленского, заявили в США

Постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что президент Дональд Трамп активно исследует методы оказания давления как на Россию, так и на украинского лидера Владимира Зеленского.
Как прозвучало в эфире телеканала Newsmax, цель таких действий — побудить обе стороны конфликта к переговорному процессу и достижению договоренностей о прекращении огня.
По словам дипломата, американская администрация открыто работает над тем, чтобы заставить Москву и Киев сесть за стол переговоров.
Ранее Трамп заявил, что влияние новых санкций на Россию станет понятно через шесть месяцев.
