Трамп ищет способы оказать давление на Зеленского, заявили в США

Постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что президент Дональд Трамп активно исследует методы оказания давления как на Россию, так и на украинского лидера Владимира Зеленского.

Как прозвучало в эфире телеканала Newsmax, цель таких действий — побудить обе стороны конфликта к переговорному процессу и достижению договоренностей о прекращении огня.

По словам дипломата, американская администрация открыто работает над тем, чтобы заставить Москву и Киев сесть за стол переговоров.

Ранее Трамп заявил, что влияние новых санкций на Россию станет понятно через шесть месяцев.

