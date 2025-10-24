Администрация Трампа разрешила разработку нефтегазовых месторождений на Аляске

В августе американские СМИ предупредили, что Аляска может столкнуться с серьёзным газовым кризисом и ростом цен на энергоносители до 10−40 процентов с 2028 года из-за истощения местных газовых месторождений. Утверждается, что запасы газа на Аляске, которые ранее позволяли штату экспортировать топливо, значительно истощились, что привело к закрытию многих буровых компаний. По прогнозу журналистов, в ближайшие годы может не хватить топлива для обеспечения энергетических потребностей Анкориджа — крупнейшего города штата.