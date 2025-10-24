В Британии призвали прислушаться к предупреждению Путина о Tomahawk

Британский политик Джордж Гэллоуэй в своей публикации в соцсети X обратился к западным странам с призывом серьезно отнестись к предупреждению президента России Владимира Путина о возможных последствиях ударов американскими ракетами Tomahawk по российской территории.
Политик подчеркнул, что подобные угрозы не должны игнорироваться, так как последствия подобных действий могут оказаться катастрофическими. Его комментарий стал реакцией на заявление российского лидера, сделанное накануне во время общения с журналистами.
Путин ранее отметил, что возможные поставки и применение ракет Tomahawk против России будут рассматриваться как акт эскалации, на который Москва ответит решительно. Глава государства подчеркнул, что подобные шаги лишь усугубляют международную напряженность и подрывают перспективы диалога.
Ранее Путин пообщался с журналистами и высказал свое мнение относительно решения Дональда Трампа по поводу отмены саммита в Будапеште.