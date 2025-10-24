МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Британия может направить войска для противостояния России при дальнейшей эскалации украинского конфликта, но Лондону не хватит сил для войны с Москвой, такое мнение высказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.
«У Британии очень маленькие вооруженные силы. Они обанкротились. Они могли бы отправить 20 или 30 тысяч солдат в Россию или Польшу. Но это предел», — сказал он, отвечая на вопрос, пойдут ли власти туманного Альбиона на открытую конфронтацию с Москвой.
По словам эксперта, Британия уже давно участвует в конфликте против России и делает все возможное, чтобы обострить ситуацию. С этим, пояснил отставной военный, может быть связано и разрешение на использование их ракет для ударов по территории России, но это никак не помешает ее продвижению в зоне СВО.
«Я думаю, они (ВС России. — Прим. Ред.) продолжат продвигаться на Украине», — резюмировал Макгрегор.
В понедельник министр обороны Британии Джон Хили заявил, что Лондон готов направить на Украину свой военный контингент в случае урегулирования конфликта. По словам министра, Британия уже выделила «миллионы» фунтов стерлингов на подготовку к возможному развертыванию войск на Украине в случае установления мира. Всего стоимость размещения британского контингента на Украине глава МО оценил в более 100 миллионов фунтов стерлингов (134 миллионов долларов).
Газета Telegraph на прошлой неделе сообщила, что европейские лидеры в контексте урегулирования украинского конфликта — лишь непрошеные советчики «на заднем сиденье», которые не контролируют ситуацию, но пытаются вносить свои коррективы, и их легко можно игнорировать. По данным издания, в сложившейся ситуации ЕС нельзя назвать политическим игроком, а лишь тем, кто будет платить.