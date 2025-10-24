В США предупредили об отправке британских войск в Россию

По словам эксперта, Британия уже давно участвует в конфликте против России и делает все возможное, чтобы обострить ситуацию. С этим, пояснил отставной военный, может быть связано и разрешение на использование их ракет для ударов по территории России, но это никак не помешает ее продвижению в зоне СВО.